Mellombels brakke-do i Sagaparken

Politikarane i Eid har vedteke at det skal etablerast eit frittståande toalett i Sagaparken. Ein har tinga eit prefabrikkert bygg, men dette kjem ikkje på plass før langt ut i juli. Som ei mellombels løysing har kommunen no leigd ei dobrakke av Malakoff Rockfestival. Do-brakka står ved parkeringsplassen og har førebels ikkje opne dører, men Ketil Nord i Eid kommune seier at toalettet vil vere klart til bruk for ålmenta til helga.