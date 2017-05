Skaff deg kontrakt på sommarjobben

– I ein arbeidskontrakt må det komme tydeleg fram kva som er jobben din. Om du er tilsett som kjøkkenhjelp i sommar bør du vite kva nettopp dette inneber/betyr. Ord som «førefallande arbeid» og «generelt reinhald» førekjem ofte i kontraktar – her må du og arbeidsgivar ha same oppfatting av kva desse omgrepa betyr. Om du er usikker er det viktig at du spør arbeidsgivar kva han meiner, skriv LOs Sommarpatrulje i ei pressemelding. Sommarpatruljen er ute og undersøker arbeidsgivarar, og unge arbeidstakarar om kontrakten er i orden kvar sommar.