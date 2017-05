Etter at namnenemnda Selje og Eid vedtok å gå vidare med namna Selja, Eid og Stadt til ei telefonundersøking på den nye kommunen, stilte fjordabladet.no spørsmål om kva lesarane meinte den nye kommunen burde heite? 57 prosent meiner den bør heite Eid, 28 prosent går for Stadt, medan berre 15 prosent går for Selja.