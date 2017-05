Ordførarar er bekymra for land-forsvaret

Bakgrunnen er mellom anna at det i år blir gjennomført kutt i Heimevernet, noko som kan verte svært uheldig for framtidig forsvarsevne for heile landet Ordførarane stiller krav om openheit og høve til offentleg debatt om framtidig organisering av landforsvaret i Noreg.

Det var Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) som i februar tok initiativ til oppropet. No har altså 86 andre ordførarar slutta seg til det, ti av dei er frå Sogn og Fjordane. Dette er Leidulf Gloppestad (Gloppen), Kristin Maurstad (Vågsøy), Oddmund Klakegg (Jølster), Petter Sortland (Høyanger), Gunn Mongstad (Solund), Stein Robert Osdal (Selje), Gunhild Berge Stang (Fjaler), Harald Offerdal (Balestrand), Morten Askvik (Hyllestad) og Alfred Bjørlo (Eid).

Eit fleirtal på Stortinget har nyleg fremja eit liknande krav til Forsvarsdepartementet om den same saka.

"Landmaktutredningen"

Då Stortinget hausten 2016 handsama Langtidsplanen for Forsvaret, trekte ikkje Stortinget konklusjonar om Landforsvaret (Hæren og Heimevernet). Landforsvaret si organisering vart utsett til hausten 2017 i påvente av "Landmaktutredningen", der Forsvarssjefen har fått i oppdrag å "..vurdere ulike konseptuelle alternativer og kapasiteter som sikrer at landmakten har den innretning som er nødvendig, og at midlene brukes slik at de gir mest mulig operativ evne."

Avgjerande for beredskap

Ordførarane legg i oppropet stor vekt på at eit sterkt landforsvar er avgjerande for beredskap og samfunnstryggleik. Ikkje minst spelar Heimevernet ei nøkkelrolle sett frå ein kommunal ståstad, med sine over 40.000 personell tilgjengeleg med utstyr, trening og lokalkunnskap over heile landet, og nær på kopling til lokalt beredskapsarbeid.

Nedskalering av Heimevernet

– Vi ser med uro på at det allereie i 2017 er sett i gong ei nedskalering av Heimevernet, før Landmaktutredningen er ferdig utarbeidd og politisk handsama.

– Vi legg difor til grunn at Regjeringa sørgjer for at Forsvarssjefen si Landmaktstudie vert offentleggjort så snart denne er ferdig, og at dette skjer våren 2017. Då er det mulig å få ein god offentleg debatt om Landforsvaret si framtid i god tid før Regjeringa kjem med si innstilling til Stortinget i oktober 2017, heiter det mellom anna i skrivet til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).