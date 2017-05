Får internasjonal merksemd for design

– Det er ei erkjenning av det visuelle resultatet frå vår merkevareprosess, som syner ein unik design i ein klår og særegen identitet, tufta på våre fortrinn, seier Reiselivssjef Marita Lindvik i Visit Nordfjord i ei pressemelding.

Fellesnemnaren Nordfjord

Desember 2015 vart eit vendepunkt for destinasjonsselskapet for Nordfjord-regionen i Sogn og Fjordane, då dei vedtok å samle seg om fellesnemnaren Nordfjord og i den samanheng endre namn til Visit Nordfjord. Der og då starta arbeidet med å utvikle ei sterk og tydeleg merkevare for regionen. Arbeidet er i ferd med å bere frukter og laurdag mottek Visit Nordfjord og Creuna, byrået som har hjulpe til med merkevarebygginga, internasjonal anerkjenning for profilarbeidet med sølv i European Design Awards.

Eit middel for å nå målet

– Ei sterk merkevare er ikkje noko mål i seg sjølv – men eit middel for å nå målet – det vil seie å få fleire av dei lønsame turistane til regionen gjennom heile året, seier Marita Lindvik, Reiselivssjef i Visit Nordfjord.

– Å prioritere å utvikle ei merkevare er meir enn nyttig, det er heilt avgjerande. Det gjev oss noko å styre etter, det verkar disiplinerande og hjelper oss å ta viktige val. Det fører med seg ein prosess, og ein sit igjen med så mykje meir enn ein logo og ein visuell profil. Merkevareplattforma inneheld tydelege beskrivingar av kva merkevaren skal stå for, kva slags verdi den skal gje folk, og korleis den skal uttrykkast visuelt, i språk og tale – og ikkje minst i handling, seier ho.

Ein for alle

Tidlegare var reiselivssamarbeidet prega av å vere fragmentert, det var meir alle mot alle enn ein for alle, minnast ho.

– Å lukkast med ei felles merkevare innan reiseliv, inneber å samla seg om det som er felles, gjere nokre tøffe val, og vere lojale mot vala og dra i same retning. Overgangen til namnet Visit Nordfjord var ein føresetnad – det var òg ein tydeleg og metodisk prosess med deltaking frå ei breitt samansett gruppe med engasjerte interessentar. Eg vil òg dra fram at det er viktig med ein god sparringpartner, som kan vere med frå strategifasen, gjennom heile utviklinga, og heilt til merkevara har fått si form og innhald. Vi fann vår rådgjevar i Creuna, seier Lindvik.

– Arne Hjeltnes, arbeidande styreformann i Creuna Norge, var med i teamet som utvikla merkevara Nordfjord. – I vårt grisgrendte land lyt ein gjere ting saman for å verte synleg og stå fram med eit heilskapleg reiselivsprodukt. Ei merkevare er ei ramme som gjer den einskilde aktør sterkare saman med andre, enn ein nokon sinne kunne verte på eiga hand. I Creuna har vi lang erfaring med å styre merkevareprosessar, og veit at dei er avgjerande for om ein lukkast i det lange løp, seier Hjeltnes.

Merkevara Nordfjord

Nordfjord er ein liten region, og Norge er eit lite land i ein stor verda. Merkevara har som oppgåve å setje Nordfjord betre både på Norgeskartet og på verdskartet. Nordfjord er som indrefileten i det norske reiselivsproduktet, men treng å få fram kva som er unikt samanlikna med andre fjordregioner i Norge. Merkevaren skal gjere turistane nysgjerrige og lystne på å bli lengre og oppleve meir av regionen.

Alt i ein fjord

Nordfjord er den mest kompakte og komplette Norgesopplevinga, med spektakulær natur og opplevingar i hjartet av det norske reiselivsproduktet. Innafor eit avgrensa og svært tilgjengeleg område mellom den store breen og storhavet er det tett mellom mektige naturopplevingar, stimulerande aktiviteter, god lokal mat og rike kulturopplevingar som gir ei heilskapleg oppleving av det særeigne Norge. Ei reise gjennom Nordfjord er det ypparste Norge har å by på. I Nordfjord finn du alt – derav slagordet ”alt i ein fjord”.

Fram med spydspissane

Nordfjord er kompakt og komplett, men treng å lyfte fram spydspissane og høgdepunkt der dei er størst og best og høgast og villast. Dette skal nordfjordingane no seie høgt og tydelig og med sjølvtillit, utan å vere brautande. Slik skal ein få folk til å stoppe opp og legge merke til Nordfjord.

I Nordfjord fins til dømes det villaste havet i Norge, det høgaste fjellet i Norge med foten i fjorden, det tøffaste fjelløpet i Norge, den største fastlandsbreen i Europa, det største vikingskipet i verda, og meir til.

Namn og logo er same sak

Logoen lyfter fram namnet. Nordfjord med ”nord” og ”fjord” er det beste namnet vi kunne hatt, særleg internasjonalt. Namnet har fått ein form som er inspirert av forma på sjølve fjorden. Den er dynamisk og ber i seg lovnad om ei reise. Samtidig er den gjort kompakt – Nordfjord er 100 km der det er tett mellom høgdepunkta. Slagordet ”alt i ein fjord” understreker dette – her finn du alt, ikkje berre dei storslåtte naturopplevingane, men og kultur og matopplevingar som gjer Nordfjordbesøket komplett.