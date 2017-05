Dagleg leiar i Sagastad, Solveig Midtbø seier dei ikkje har planlagt motor i Myklebustskipet.

– Vi er klar over reglane, og må tilpasse oss til gjeldande lovverk når den tid kjem. Vi har framleis god tid fram til 2019. Vi skal ha styremøte måndag ettermiddag, og då vil nok dette vere eit av tema som vi skal diskutere, seier Solveig Midtbø.

Viss skipet skal på lengre turar, vil det vere utrusta med Mob båtar, ifølge Midtbø.

– Skipet vårt blir større enn Osebergskipet. I utgangspunktet er det ikkje eit passasjerskip, anna enn dei som skal ro, og så ein coach. Vi er framleis i startfasen, og vil tilpasse oss etter kvart, seier ho.

Osebergskipet eit fritidsfartøy

– Vi har allerede avlyst avtaler for 250 000 kroner, det er halve årsbudsjettet vårt. Dette er ganske ille for oss, vi er jo en frivillig forening som ser ut til å gå skikkelig i minus i år, sier høvedsmann for Saga Oseberg, Ole Harald Flåten.

Hittil har Saga Oseberg vært registrert som et fritidsfartøy, men Sjøfartsdirektoratet mener nå at vikingskipkopien må være å anse som et passasjerskip når skoleklasser, firmaer eller andre passasjerer er om bord i skipet. Bakgrunnen er blant annet en ny forskrift om skipsfart som ble iverksatt 1. januar 2017.

I et brev datert 18. mai skriver Sjøfartsdirektoratet at det settes en rekke krav til fartøy som anses som passasjerskip, blant annet at skipet skal ha maskineri som hovedfremdriftsmiddel. Tønsbergs Blad omtalte først saken, og skriver at nye regler også fører til krav om redningsflåter og varselskilt om nødutganger.

– Slik vi tolker dette har ikke vi lov til å dra ut med skipet i det hele tatt, sier Flåten.

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus, sier imidlertid at de bare har nevnt motor som et mulig kommende krav i brevet til båtlaget, og ikke krever nødutganger.

– Vi er klar over at dette er et åpent skip, sier kommunikasjonsdirektøren.

