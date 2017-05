Rindal raskast på Stadlandet

Løpet vart arrangert i flott vêr, og arrangørane Stadlandet IL fekk mykje skryt for gjennomføringa. Løpet vart arrangert for 11. gong laurdag. Starten gjekk på Dragseidet for løpet, som er 13,2 kilometer langt og går over 600 høgdemeter.

Rindal raskast

Arve Rindal, Eid IL vann med den gode tida 1.00.32. Dette er ikkje langt bak løyperekorden til Ola Hovdenakk i 2011 på sterke 00:59:01. Andreplassen tok Eirik Voksøy Bringsvor, Sandsøy IL, med tida 1.02.43. Tredjeplassen tok Rasmus Haugen, Hornindal IL, med tida 1.03.58.

Magnus Skeide Bakke, Eid IL, tok sigeren i klasse herrar 13-17 år med tida 1.12.46. I klassen herrar 25-39 år vart det trippel for Eid IL med Arve Rindal, Pål-Anders Rindal og Kenneth Vedvik.

Best blant kvinnene

Merete Helgheim, Gloppen IL, vann klart i dameklassen, men var nokre minutt bak sin eigen løyperekord frå 2011 på 01:12:04. Bak Helgheim kom Eirin Aasen Kvalheim med tida 1.23.49. Tredjeplassen tok Martine Almestad Hauge med tida 1.32.55.