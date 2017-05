Aukar vassavgifta med 42 prosent

Siste del av leidningsnettet for vassforsyning og ny pumpestasjon på Nor er no under utbygging, saman med nytt leidningsnett for overflatevatn og kloakk gjennom Eidsdalen, melder Eid kommune.

Den kalkulerte auken gjer seg no gjeldane og er årsaka til den meir unormale prisstiginga frå 2016 til 2017. Avgifta blei politisk handsama i budsjettet for 2017. Årsgebyr vatn vil auke med 42 %. Årsgebyr avløp vil auke med 44 %.