1000 meter opp på få minutt

Vêrgudane spelte på lag og leverte den aller beste sommardagen ein kan tenkje seg. Med strålande sol, blå himmel og framleis kvite fjelltoppar kunne ein ikkje fått ei flottare ramme rundt oppstarten der sjølvaste «fjelldronninga» H.M. Dronning Sonja stod for opninga.

Det var ein rørt, men ikkje minst stolt og glad Richard Grov som no ser ein draum gå i oppfylling, og etter tilstrøyminga til opninga å dømme, ser det ut til at dette vert eit tilbod som også mange lokale folk kjem til å nytte seg av.

På opningsdagen var det berre presse og spesielt inviterte som fekk ta turen med pendelbana, men frå og med søndag 21. mai er det fritt fram for alle å ta ein luftig tur til toppen.

*Loen Skylift løftar deg frå like over fjordnivå i Loen til fjellet Hoven på 1011 m.o.h. i ei av dei brattaste pendelbanene i verda.

*Teknologien er basert på vektutlikning med to store vogner, der den eine går opp medan den andre går ned. Kvar av dei to vognene har plass til 40-45 passasjerar og turen tek 5-7 minutt kvar veg.

*Leverandør er Doppelmayr Garaventa, den største leverandøren i verda av taubaner.

* Med panoramautsikt heilt på kanten av stupet finn du Hoven Restaurant.

* Frå fjellbygget og restauranten på Hoven får du eit 210 graders panoramautsyn med utsikt til Skåla og Lovatnet i aust, Jostedalsbreen og Olden i sør, og ut Nordfjorden som buktar seg vidare mot Stryn i vest.

*Hoven Loen-prosjektet har kosta om lag 300 millionar kroner.

* Prosjektet er gjennomført i selskapet Hoven Loen AS der Hotel Alexandra AS, Nordfjord Kjøtt AS, Garaventa AG og Stryn kommune er dei største eigarane. I tillegg er fleire bedrifter og enkeltpersonar i regionen inne på eigarsida.

Les meir om opninga i tysdagsavisa.