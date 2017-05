Stad skipstunnel – eit steg vidare

– Stad skipstunnel er et viktig prosjekt. Når det nå ligger i vårt forslag til Nasjonal transportplan, så er det et grønt lys for prosjektet. Det er derfor gledelig at Kystverket i dag har overlevert et omfattende grunnlagsarbeid, som er sentralt for den videre prosessen i prosjektet. Vi tar dermed enda ett steg i retning å realisere en sikrere og mer forutsigbar passering av en av Norges mest utfordrende og værutsatte havstykker, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Overleveringen omfatter sentralt styringsdokument og teknisk forprosjekt, i tillegg til reguleringsplan med konsekvensutredning, som nå er godkjent av Selje kommune.

Prosjektet Stad skipstunnel er av en størrelse som innebærer at det må gjennom en ekstern evaluering før prosjektet kan forelegges Stortinget. Departementet vil nå ta stilling til om forelagt styringsdokument og teknisk forprosjekt gir grunnlag for å kunne igangsette prosessen med ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2). Med oversendelsen fra Kystverket ligger vi i rute forhold til Nasjonal transportplan, der det legges opp til oppstart i første halvdel av planperioden, det vil si 2018-2023.