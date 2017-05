Kan styrke regional utvikling av nullutsleppsteknologi

Dette kan slå positivt ut for næringsaktørar i fylket som er leiande innanfor utvikling av miljøteknologi i hurtigbåtsektoren. Pilotprosjektet GKP7H2 i Florø utviklar ein hydrogendriven hurtigbåt med nullutslepp. Brødrene Aa og Florø Skyssbåt er sentrale i eit konsortium av regionale aktørar som deltek i prosjektet.

–Pilotprosjektet er eit bidrag til Noreg sine forpliktingar om å kutte klimagassutslepp i forhold til Paris-avtalen. Hurtiggåande passasjerbåtar har svært høge utslepp pr. passasjerkilometer. I kombinasjon med at vi har eit leiande maritimt næringsliv i fylket har vi derfor valt å satse på utvikling av nullutsleppsløysingar for hurtigbåt, seier Jan Henrik Nygård, varaordførar i Flora kommune og styreleiar i GKP7H2.

GKP7H2 samarbeider mellom annan med Maritim Forening Sogn og Fjordane. Foreininga har over 60 medlemsbedrifter og har svært god kjennskap til det petroleumsretta og maritime næringslivet i fylket. Forprosjektet for utvikling av den hydrogendrivne båten har fått støtte frå Innovasjon Noreg si ordning for miljøvenleg skipsfart og fylkeskommunen sitt hydrogenprosjekt (sfj.no/hydrogen) som delar ut midlar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

–Revidert statsbudsjett gjev rom for å satse målretta på ny og miljøvenleg teknologi innanfor hurtigbåtsektoren. Eg håpar at dei fylkeskommunale politikarane og administrasjonen vil vurdere å etablere eit referanseprosjekt, til dømes på ei av rutene som skal ut på anbod med oppstart i 2022, seier Trond Strømgren, tilsett i Maritim Forening Sogn og Fjordane og leiar for prosjektet som utviklar ein hydrogendriven passasjerbåt. – Vi skal gjere vårt for å bidra med kunnskap og kompetanse slik at Sogn og Fjordane kan bli leiande på maritim hydrogenteknologi. Her ligg eit stort verdiskapingspotensiale for framtida, avsluttar Strømgren.