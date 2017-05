Neste kan bli solceller på taket

Det var i 1997 at Nordfjord sjukehus gjekk over til å bruke fjordvarme til oppvarming. Før dei hadde dei eit forbruk på 400kWh per kvadratmeter kvart år. Etter tiltak blei forbruket redusert til 130 kWh per kvadratmeter kvart år, ein reduksjon på 67 prosent. Dette førte til innsparingar på 2 til 3 millionar i året, eller nær 50 millionar på desse 20 åra.

Mellom anna blei den gamle varmepumpa erstatta med tolv nye varmepumper og ein gjekk over til fjordvarme til oppvarming. Dei innsparte pengane har blitt brukt til å styrke sjukehuset på fleire områder som mellom anna sentrallager, auditoriet, naudstraum, pusteluftanlegg, kjøling på heile bygningsmassen, tekniske installasjonar og datanettverk.

Solceller neste

Etter 20 år med fjordvarme er Nordfjord sjukehus framleis på jakt etter nye måtar å skape energi og varme på. Det handlar om grønare alternativ, men også økonomiske innsparingar. Neste steg kan bli solceller på taket, seier økonomisjef ved sjukehuset Per Scott Olsen.

-Oppvarming ved å utnytte varmen frå sola blir stadig meir aktuelt. Ved sjukehuset vil vi absolutt vurdere dette i samband med at vi må skifte ein del takstein i løpet av fem til ti år. Det er den taksteinen som blei lagt på det nye tilbygget rundt 1990. Då er det også naturleg å leggje inn solcellepanel på taket. Dette vil gje energi som kan brukast til lys, datautstyr og anna teknisk utstyr ved sjukehuset. Kanskje kan vi på sikt erstatte opp mot 50 prosent av elektrisk straum med energi frå solceller, seier Scott Olsen som understrekar at engerien frå fjordvarme kun kan brukast til oppvarming. Difor er det svært aktuelt å nytte andre energiformer til anna utstyr og maskiner ved sjukehuset.

Også grøn fyring

I dag har sjukehuset ein oljekjele til fyring dersom temperaturen kjem under tre, fire minus. Då treng ein påfyll til fjordvarmen ved visse delar av døgnet. Og påfyll heile døgnet dersom dei blå gradene kjem ned mot ti eller femten grader. På sikt kan det bli aktuelt å erstatte denne oljefyringa med til dømes flisfyring eller pellets. Det handlar då om å etablere ein slik fyringskjele for fornybar energi. Det kan erstatte oljefyring når det gjeld varme til det vannborne rørsystemet på sjukehuset.

-Frå statleg hald er målet at all oljefyring skal bort, og erstattast med fyring frå fornybar ressurs. Her på sjukehuset blir det også jobba med at vi skal over på meir grøn fyring på sikt, seier Scott Olsen.