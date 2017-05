Kommunestyret justerte skulekrinsgrensene

Kommunestyret i Eid har no gjort vedtak om at Eid kommune skal oppretthelde dagens skulekrinsgrenser, men med følgjande justering: Krinsgrensa mellom Nordfjordeid skulekrins og Hjelle skulekrins blir endra. Elevar vest for krysset mellom E39 og «Alsakervegen aust» går på Nordfjordeid skule, og elevane aust for dette krysset går på Hjelle skule.

Der ein bur

Vidare vart det vedteke at som hovudregel skal elevane gå på skule i den skulekrinsen som dei bur i. Ved flytting, skal ein gå på skule i den skulekrinsen ein flyttar til. Ved flytting frå ein skulekrins til ein annan, kan ein om ønskjeleg få gå ut skuleåret ved den skulen ein flyttar frå. Ved særskilde grunnar, kan ein søkje om å få gå på ein annan skule enn nærskulen. Avgjersla skal då gå til politisk handsaming.

Innvilga søknad om å få gå på ein annan skule enn nærskulen for ein elev opnar ikkje automatisk opp for at søsken får gå på same skule.

Saka har vore til uttale ved alle grunnskulane, foreldra sine arbeidsutval (FAU) og i bygdeutviklingslaga. I tillegg har kommuneadm. hatt møte med bebuarane på Alsaker.

Flest til Nordfjordeid

Av dei elevane som før justeringa gjekk på skule i ein annan krins enn der dei bur er det flest på Nordfjordeid skule. Her er det 14 elevar frå andre skulekrinsar, åtte frå Alsaker i Hjelle krins, fem frå Haugen og ein elev frå Stårheim.

Trongt om plassen

På Nordfjordeid skule byrjar romkapasiteten i høve tal elevar på nokre årstrinn å bli ei utfordring. Skulen har 10 klasserom av vanleg storleik på litt under 60 rutemeter med tilhøyrande små grupperom. Her blir det vel fullt når det vert meir enn 25 elevar per klasse. Ved dei siste utbyggingane, vart det bygd 4 store klasserom på 76 rutemeter, i tillegg har desse klasseromma tilhøyrande grupperom på om lag 20 rutemeter. Her er romkapasiteten stor nok til å ta imot om lag 30 elevar. Administrasjonen peikar i saksutgreiinga om skulekrinsgrenser på at det kan vere særs utfordrande å undervise i så store klassar på barnetrinnet.

Stårheim skule har nok areal og store nok klasserom til å ta imot fleire elevar. Det same gjeld Haugen skule, Hjelle skule, Eid ungdomsskule og Kjølsdalen Montessoriskule.