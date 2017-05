Refsa Fjordabladet frå kommunestyrets talarstol

– Vi er lei oss. Vi forstår ikkje heilt på kva grunnlag redaktøren har valt å skrive ein slik leiar, sa rådmann Åslaug Krogsæter og viste til eit omfattande tilsvar på nett. Krogsæter sa at det samla bildet i Fjordabladet sine oppslag blei veldig uforståeleg, at kritikken mot politikarane var urettferdig og at det vart gitt eit inntrykk av at administrasjonen ikkje har kontroll, at ein ikkje er på høgde med situasjonen.

Krevjande

– Det er veldig leitt at det etter så mange år med arbeid for å få denne institusjonen realisert blir slike oppslag. Det er klart at ein slik flytteprosess er krevjande, sa rådmannen. Ho la vekt på at det har vore gjort grundig planlegging før innflyttinga, og at dei tilsette har vore med på å ta stilling til bemanning.

– Vi har sagt at vi må kome i gang ut frå det vi kan føresjå, og så justere undervegs, poengterte ho.

Rådmannen understreka at det akutte har vore mangel på folk, at hovudutfordringa har vore å få på plass nok kompetent personell. Det er ikkje mangel på økonomiske ressursar som har vore problemet. Ein har no mellombels tilsett ein assisterande avdelingsleiar for å styrke leiinga sine vilkår for å gi gode og trygge tenester til bebuarane.

Tilsynslegen har gitt ein uttale om at tenestene har vore forsvarlege, men ikkje ideelle.

Grundig gjennomgang

Også leiaren i helse- og omsorgsutvalet, Lars- Svein Drabløs (Frp) følte behov for å seie noko om det som Fjordabladet presterte på leiarplass i avisa.

– Hadde Fjordabladet møtt i helse- omsorgsutvalet, ville dei fått ein grundig gjennomgang av utfordringane i sektoren og fått vite at administrasjonen tek det alvor. Utvalet har også bede om ei orientering på møte i juni, påpeika han.

– Eg er sikker på at dette skal bli greitt, men utfordringa blir fagkompetanse, poengterer Drabløs.

Lars-Svein Drabløs presiserer overfor Fjordabladet at sjølve saka var grei. Det han reagerte på var leiarartikkelen.

– Den var utidig. Han meiner altså at avisa kunne unngått dette dersom ein hadde møtt opp på utvalsmøte.