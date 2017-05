Køyreforbod og omlasting

Kontrollen til Statens vegvesen medførte at ein varebil, overlasta med cirka 200 kilo, måtte laste av til lovleg vekt før sjåføren kunne køyre vidare.

Ein lett lastebil var 500 kg overlasta på framakselen, og måtte laste om før vidare køyring. Ein lastebil fekk køyreforbod for manglande sikring av last. To bilførarart fekk køyreforbod på grunn av gjenstandar i frontvinduga. Ein lastebil fekk gebyr på 8000 kroner for manglande bombrikke, og ein bileigar vart meld for ikkje å ha kalibrert fartskrivaren i lastebilen.