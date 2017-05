Flott markering på frigjeringsdagen

Slik opna Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) talen sin under markeringa av Frigjeringsdagen, Veterandagen og Den Internasjonale Røde Kors-dagen ved statuen av «Sørgende mor» på Plassen.

Vidare i talen sa Bjørlo: «I år markerer vi også særskilt at det er 70 år sidan Tysklandsbrigaden reiste ut - den norske hæren sitt bidrag til den allierte fredsstyrken i Tyskland i åra etter den andre verdskrigen. Omlag 50.000 nordmenn deltok i Tysklandsbrigaden i åra frå 1947 til 1953. Også mange her frå Nordfjord. Dei aller fleste unge menn. Tysklandsbrigaden reiste til eit land i ruinar. Dei møtte ei sivilbefolkning som levde i naud og fattigdom. Dei møtte og tok seg av fangar frå heile Europa som hadde sitte i tyske fangeleiarar og konsentrasjonsleirar. Som hadde overlevd, men var så nedbrotne som eit menneske kan bli. Og som kanskje no skulle bli sendt heim til nye mareritt i sine gamle heimland, spesielt dei mange russiske krigsfangane. Dei unge nordmennene kom rett frå våre små, trygge bygder og måtte stå midt opp i dette. Utan å vere budd på kva dei skulle møte. Dei kom til ruinane av tidenes verste og mest dødbringande krig - i ei tid då det ikkje fanst moderne medisin, ikkje psykologar og terapeutar, ikkje nokon «kriseberedskap» slik vi kjenner det i dag. Dei unge nordmennene som deltok i Tysklandsbrigadane vart prega for livet av det dei var med på, på same måte som dei som kjempa for Noreg under andre verdskrigen.

Ikkje berre på vondt. Dei som deltok i Tysklandsbrigaden fekk under huda ei forståing for kor øydeleggande krig er. Om kor viktig samhald i Europa er. Om korleis kvinner og born alltid er dei som må lide mest for store menn sin galskap.

Men dei 50.000 som tenestegjorde i Tysklandsbrigaden måtte også ta med seg heim sterke historier og minne, som dei kanskje var aleine med resten av livet. Akkurat som krigsveteranane og sjøfolka frå andre verdskrigen.

I dag er 150 attlevande veteranar frå Tysklandsbrigaden samla til festmiddag på Akershus festning. Her under tre veteranar her frå Nordfjord - Adolf Risøy og Odd Oldeide frå Måløy, og Svein Bakke frå Davik. Sjølv i dag, 70 år etter, synst dei det er vanskeleg å snakke om kva dei opplevde der nede. Og som Adolf Risøy og Odd Oldeide seier, på sitt lågmælte vis: «Det har ikkje vore så mykje blest om Tysklandsbrigaden. Vi har prata lite om det.»

Dei som tenestegjorde i Tysklandsbrigaden fortener å bli hugsa - og å bli sett pris på.

Kjære festlyd: Det er ingen motsetnad mellom eit sterkt forsvar og ein sterk fred. Det er tvert imot. Eg er stolt av å stå her på ein av landets eldste eksersisplassar - med nær 400 års historie bak seg - og kunne seie at vi i Eid og i Nordfjord slår ring om Forsvaret. Når Eid Musikklag på 17. mai i år går reveljen om morgonen klokka sju, og eidarane troppar opp til tappenstrek om kvelden klokka åtte, er ikkje det noko nymotens påfunn. Det er gamle militærtradisjonar som enno lever i bygda vår - og er med å knyte band mellom fortid og notid, på same måte som feiringa her i dag.

Og neste månad, i jonsokhelga, er tida inne for utespelet Elskhug og Eksis her vi står no. Ei levande, storstilt framsyning av militærlivet her på Nordfjordeid i ei anna tid kor fridomen og freden sto på spel: Dei dramatiske åra rundt 1900, kor Noreg braut ut av unionen med Sverige og fekk vårt eige flagg og vår eigen konge.

Kort sagt: På Eid er vi med å halde dei sterke militære tradisjonane på Nordvestlandet ved like. Vi gjer ein jobb med å synleggjere banda mellom folk og forsvar på lokalplanet. Og er ikkje minst glad for at vi enno er vertskap for Firda Kaserne og HV11 sine øvingar.

Vi må kunne nytte dagen i dag til å seie ifrå om at det ikkje berre er urovekkande, men heilt uakseptabelt, at Regjering og Storting ikkje ser kor viktig det er å ha ein sterk hær og eit sterkt heimevern. I ei usikker tid internasjonalt, må eit sterkt forsvar vere det viktigaste vi bør prioritere - og sikre folkeleg forankring av over heile landet. Eid og Nordfjord har stått opp for Heimevernet og forsvarsevna før. Vi har lukkast med å stoppe nedlegginga av HV11 éin gong. Og vi er budde på å ta kampen igjen. Ikkje fordi vi romantiserer fortida, men fordi vi ser at det betyr noko for framtida.

Så la oss halde fram å markere 8. mai her på Nordfjordeid og andre stader i landet. La oss minnast i dag alle som har ofra livet - eller risikert livet - i teneste for Noreg. Under andre verdskrigen, i Tysklandsbrigadane, og i tallause internasjonale operasjonar seinare», sa Alfred Bjørlo i talen sin før han la ned ei blomehelsing ved statuen av Sørgende Mor» for å gjere ære på Nordfjordingane som ofra livet for vår fridom i krigsåra 1940-45.

–Fred over deira minne!