Ein måtte laste av og ein måtte sikre lasta betre

Statens vegvesen gjennomførte i går kontroll på Kjøs. Ein varebil var overlasta med 700 kg og måtte laste av før vidare kjøring. To bilførarar fekk advarsel for brot på kjøre- og kviletidsreglane, og ein sjåfør måtte sikre lasta betre før vidare kjøring.

Svein Henjesand i Statens vegvesen opplyser at dei også gjennomførte ein god del kontrollar av turistbussar. Her var fokuset kjøre og kviletid og at dei har dokumenta i orden. I tillegg vart alle bussane kontrollerte for olje og kjølevæskelekkasje samt reinhald av motorrom. Dette vert gjort for å hindre brann i bussane, spesielt med tanke på tunnelane i området. Det vart ikkje funne manglar på dette under denne kontrollen.