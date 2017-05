Aldri før har så få omkome i trafikken

Totalt har 27 mista livet på norske vegar så langt i år, og det er 13 færre enn på same tid i fjor.

Ferske tal viser at det aldri har vore så trygt å ferdast i trafikken som det er i dag. Dei seinare åra har talet omkomne blitt kraftig redusert, og ved utgangen av april hadde totalt 27 mista livet på vegane. Sju av desse omkom i april. Direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, er glad for nedgangen og meiner at det i betydeleg grad har samanheng med det årelange nasjonale systematiske sikkerheitsarbeidet.

– Vi ser at statistikken over talet omkomne svingar fra månad til månad, men at trass i desse svingingane har talet omkomne og hardt skadde blitt betydeleg redusert gjennom mange år. Det er mange forhold som spelar inn, men det er positivt at nedgangen no ser ut til å halde seg over fleire år, seier Johansen.

Må få ned talet hardt skadde

Sjølv om talet omkomne går ned er det framleis mange som får livet sitt øydelagt i trafikken etter ulykker. Mange merkast for livet og får redusert livskvalitet.

– Dei siste åra reddast mange fleire enn for berre få år sidan. Dei blir redda av riktig bruk av sikkerheitsutstyr, betre infrastruktur, sikrare bilar, førarstøttesystem, betre akuttmedisin og forhåpentleg riktig køyreåtferd. Å få ned talet hardt skadde er et viktig satsingsområde, understrekar Johansen.

– Det krev iherdig innsats frå fleire hald, og det viktigaste er å styrke arbeidet for å påverke trafikantane si framferd i trafikken, meiner Johansen.

– Førebels og i overskueleg framtid kan vi ikkje rekne med at køyretøy hjelper oss i alle situasjonar. I tillegg vil stadig fleire sykle og gå. Uansett korleis du ferdast må trafikantane ha kunnskap og ferdigheit nok til å ta vare på liv og helse. Derfor må vi styrke arbeidet med å utvikle ferdigheiter og åtferd, seier Johansen.

Sjå opp for «nye» trafikantar

Erfaringsmessig er våren og forsommaren ein periode med mange «nye» trafikantar som gjer trafikkbiletet komplisert.

– Om du køyrer bil må du følge nøye med. Regn med tohjulingar både med og utan motor i kryss og på fleirfelts veg. Bruk sidespegel og sjå godt etter i blindsona når du skiftar fil. Sørg for å bruke setebelte og avpass køyrestilen etter forholda, avsluttar Johansen.