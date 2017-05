Slepp å søke dispensasjon

Etter at vedtaket vart gjort torsdag førre veke i kommunestyret, har også fristen for å søke barnehageplass blitt endra for Haugen barnehage til 15. mai.

– Foreldre som har hatt barn frå 0 til 2 har måtte søke om dispensajosn for å få plass i Haugen barnehage. Dette slepp dei no, seier styrar ved Haugen barnehage Borghild Kjørstad.

Problemet med at små søsken ikkje får plass i den same barnehagen som eldre søsken har vore eit tema i mange år. No får foreldra ønsket sitt oppfylt, og kan allereie no søke om barnehageplass til barn mellom 0 og 2 år for barnehageåret 2017/2018.

Nærmast ein friluftsbarnehage

I Haugen barnehage er ein oppteken av at barna skal få spanande og gode opplevingar ute i all slags ver. Dei nyttar difor dei mange naturbasane i nærområdet to gongar i veka.

– Hovudbasane er Åsen, Klenkarberget og Vårtun, som er utvikla i samarbeid med foreldre og skule. Barnehagen har også mange andre fine turområde i nærmiljøet, som er gode i seg sjølv og ikkje gjort noko med, seier ho.

Klenkarberget er den basen dei har jobba mest med. Her er det gapahuk med eldstad. Ein naturleikeplass som ungane har stor glede av. Fotballbana og friidrettsanlegget ligg like ved og vert nytta til ballspel og anna moro.

Endring også i Kjølsdalen

Kjølsdalen Montesorribarnehage har søkt om å få gjere om 9 småbarnsplassar og 18 storbarnsplassar om til totalt 27 barnehageplassar for barn i aldersgruppe 0 til 6 år frå og med hausten 2017. Dette er også innvilga av Eid kommune i kommunestyret førre veke.

Kommunestyret i Eid har gjort vedtak om at Haugen barnehage får løyve til å ha 18 faste barnehageplassar for aldersgruppa 0-6 år, frå barnehageåret 2017/18.

Ved opptak til barnehageplass følgjer Eid kommune regelverket i «Forskrift om saksbehandlingsreglar ved opptak i barnehage» og «Kommunale vedtekter for barnehagane i Eid kommune» .

Barnehageåret 2017/18 er det få ledige barnehageplassar i Haugen barnehage.

Ein kan søkje om plass/ endring av barnehageplass på Eid kommune si heimeside.

