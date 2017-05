Vil ta vare på huset og historia inn i framtida

Skrivargaarden Leikvin i Eid har vore sorenskrivargard i over 250 år, og tjue sorenskrivarar har vore stasjonert ved den kulturhistoriske skatten.

– Eg er glad for å fullføre restaureringa som no er gjort. Spesielt bada er morosame, friske og naturlege innslag, seier den nye eigaren, Leif Kahrs Jæger.

I slutten av januar opna han dørene for publikum. Det historisk viktige og ærverdige huset vaknar igjen til liv.

– Det er viktig at huset skal takast vare på med all si historie også inn i framtida.

Det verneverdige Leikvin har fleire storslåtte salar. I storsalen er dei gamle tapeta intakte, med skildringar av 1700-tals daglegliv og fest frå Sør- og Mellom-Europa. Det blå kabinett har vakre rokokkodekorasjonar og border. Den raude salen i andre etasje har unike veggmåleri som i over hundre år var dekka over av ni lag tapet – og så nøye restaurert i samarbeid med Riksantikvaren på 1970-talet. Scenene som er måla direkte på tømmerveggane er av vakre damer og menn og appelsintre – og gir assosiasjonar til heilt andre stadar enn Nordfjord.

Jæger kjøpte huset for tre millionar kroner, og har renovert for ytterlegare fire-fem. Og meir skal det bli på det 600 kvadrat store huset.

– Vi har bygd nytt kjøkken som held industrikrav, og i andre etasje har vi laga seks bad og ti toalett, fortel han, og er spesielt stolt over bada.

– Inne i soveromma har vi valt å lage eit «glasbur», slik at heile badet kjem innanfor desse glasveggane. Dermed er gamlerommet «lesbart», og det har vore eit heldig val. Vi har hatt gode rådgivarar frå Fylkeskonservatoren på dette. Eg er forsiktig av natur, og er opptatt av å gjere kloke val for å få fram det som er mest autentisk. Vi skal også bygge to bad til. Sjølv om huset er frå 1790 er fasilitetane etter dagens standard, fastslår han, og er nøgd med mottakinga i Eid.

– Sju ulike firma jobba her i fellesferien med renoveringa, og eg er begeistra for haldningane og stå på viljen som rår. Alle eg møter her kjenner til Leikvin, seier han.

Bergensaren har sjølv stor kjærleik for kulturminne, og har brukt 30 år i Fortidsminneforeningen der han er leiar.

No er ideen å lage ein stad for kunst og kultur, eit selskapslokale eller ein stad for folk som vil på topptur i Harpefossen-området.

– Området har så mykje å by på, seier Jæger, som opnar huset for ein kvar familie som vil feire liv og død, bryllaup eller runde dagar, og ha Leikvin som ramme rundt.

– Det vert ikkje ein gjestgivargard, men det er ope for lukka selskap. Her kjem også til å bu kunstnarar, og vi kjem til å ha utstillingar og konsertar. Ingenting er hyggelegare enn at huset vert brukt. Leikvin i dag er ein vidareførsel av korleis det har vore. Eg er audmjuk og takknemleg for å få vere ein kulturminnevernar, seier Jæger, som takkar familien Rotevatn som heldt huset i stand med luftig kjellar og tett tak.

– Huset stod tomt i tjue år før dei kom og redda det, fastslår han, og ser på kulturskatten som er redda for ettertida.

Fakta:

Skrivergaarden Leikvin

Adelsgods fram til 1650. Til 1700 var det eigd av bergenske byborgarar. På 1700-talet blei det sorenskrivargard. Huset i dag er bygd i 1790 og er freda av Riksantikvaren.

I 1862 blei garden seld til staten ved Opplysningsvesenets fond. Løken blei då offentleg sorenskrivargard fram til 1957. Då blei den seld til Eid kommune.

I 1974 blei garden seld vidare for 100 kroner til familien Rotevatn. Frå 1976–1999 vart det drive Leikvin Kunst- og kultursenter her.

