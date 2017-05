Vellukka overgang frå skjorter til uniformer

Siste storkunde i porteføljen er flyselskapet Widerøe som og har teke over delar av bakketenesta til SAS.

Største leveringa er imidlertid til cabinpersonalet på Norwegian sine langdistanseruter. Kvar cabintilsett får ein startpakke med uniformer. Til saman utgjer det om lag 2000 sett uniformer årleg for bedrifta.

Norwegian har vore ein god og stabil kunde gjennom fleire år.

Lang fartstid

Prosjektleiar Mona Drage gler seg over den gode utviklinga i den tidlegare skjortefabrikken. Ho har lang fartstid i UniformPartner, og tidlegare NB Partner og Skjortefabrikken Selje, og har vore med på både nedturar og oppturar. Ho starta som salssekretær, og etter jobbing 5 år utanfor bedrifta, kom ho tilbake og er no prosjektleiar med tilleggsfunksjonar.

På åttitalet måtte dei fleste norske bedriftene i bransjen legge ned eller flagge ut til lågkostland. Også i Selje merka dei krisa, og skjortesalet frå selje blei dramatisk redusert. Sjølv om bedrifta flagga ut, og til slutt ende opp med å leggje produksjonen til Litauen, måtte dei gjennom ein styrt konkurs i 1990.

Nedlegging i Selje

I 2001 kom firmaet NB Partner inn som majoritetseigar, og den siste storproduksjonen av skjorter i Selje vart lagt ned. Samstundes vart det oppretta eit dotterselskap i Litauen som gjorde det mogleg å produsere komplette uniformer. Etter kvart kom så UniformPartner med hovudkontor i Bergen inn som eigar. Frå 2010 som eineeigar.

Meir enn skjorter

Etter tusenårsskiftet blei det såleis andre ting enn skjortesying i dei gamle lokala på skjortefabrikken. I dag er det full satsing på bedriftsmarknaden. Uniformene blir tilpassa forskjellige kundar. Det kan vere brodering, opp og nedlegging av ermar og justering av striper på ermane. Finpussen skjer såleis i Selje.

−Dessutan går all handtering av produksjonsordrar og logistikk i UniformPartner gjennom avdelinga i Selje, fortel Mona Drage, som og opplyser at avdeling Selje er den største i konsernet.

– UniformPartner har blitt ein betydeleg og attraktiv arbeidsplass i Selje, seier ho.

− Ordretilgangen er god, held ho fram, og vi kan notere ein merkbar vekst i driftsinntektene. På to år var det ein auke frå 50 millionar kroner i 2014 til 62 millionar i 2016.

Tidsmessige lokale

Drage opplyser at dei heldt til på Nabben i Selje sentrum fram til 2006, då nybygget på 1700 kvadratmeter på Reset sør for sentrum stod ferdig. Her er det lyse og romslege lokale i sjøkanten.

− Og sjå på den utsikta, utbryt Drage begeistra og ser utover mot øya Selja.

• Har røtene i gamle Selje Skjortefabrikk som brørne Wald og Asbjørn Drageseth grunnla i 1946.

• Hadde i glansdagane sine rundt 100 tilsette.

• Omstrukturering og utflagging etter 2001.

• UniformPartner avdeling Selje har no 20 tilsette i 17 årsverk.

• Hovudkontoret ligg i Bergen.

• Driftsinntektene i 2016 var på 62 millionar kroner.

• Avdelingsleiar er Geir Årvik.

• I tillegg til Widerøe og Norwegian er Politiet, Forsvaret og Statens vegvesen med fleire kundar.

• 16 av dei 20 tilsette er kvinner frå nærområdet.