Har rydda sentrum

Det var ein god gjeng oppmøtt i Sagaparken i dag då startskotet for ryddeaksjonen i sentrum gjekk klokka 13, og arbeidet gjekk unna. Ryddegjengen fekk utdelt søppelsekkar og hanskar, og dei vart delt i grupper som fekk ansvar for kvar sine område. Dei rydda i to timar, og var deretter samla til snacks og drikke i Sagaparken. Det er Erasmus og EVS volontør Barbara Barnyák frå Ungarn som har teke initiativ til ryddeaksjonen. Ho synest det er heilt feil at det skal ligge å flyte så mykje søppel i vakre Nordfjordeid sentrum, og har difor invitert heile bygda med seg på ryddeaksjon i dag. Eid kommune og Nomil har stilt opp med utstyr og henting av innsamla søppel.