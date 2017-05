Best i verda

Få hingstar, men høg kvalitet kan ein konstatere etter at den tradisjonsrike hingsteutstillinga gjekk av stabelen. For første gong i historia hadde same utstillar dei to første i kvalitet. For Vidar Heggheim frå Naustdal var det dermed ein ekstra stor dag. Berre 22 hingstar stilte i ringen. 12 av dei gjekk gjennom nålauget. Resten vart ikkje kåra og premiert. Norges Fjordhestlag fortel om aukande fødselstal og eit veksande fjordhestmiljø. Framtida ser lys ut. - Vi er nede i ein bølgjedal no, men det ligg ein opptur framfor oss. At det er få hingstar som stiller forringar ikkje kvaliteten vi har sett her desse dagane. Her har vore veldig godt førebudde hestar, og ein var ikkje tvil om spissen, sa Tor Kvam, styraren for utstillinga. Også oppdrettar Silje Kvalvik frå Nordfjordeid måtte felle gledestårer. Treåringen Herlig, med Miriam Hoddevik frå Eid som eigar, vart kåra og nummer fire i kvalitet. - Heilt fantastisk. Eg er kjempestolt. Det er alltid ei spenning i korleis det går, kommenterte Kvalvik. Les meir om hingsteutstillinga i tysdagsavisa av Fjordabladet.