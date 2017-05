Sjå bilete frå hestefest i Eidsgata

Tre hesteinteresserte jenter, Maren Bjørkedal Jensen, Celin Angelica Nygård og Ane Grodås Orheim stilte sporty opp for å bedømme kva for ein ekvipasje dei tykte presenterte seg best under opptoget gjennom Eidsgata. – Vi skal sjå om eigaren er snill med hesten, korleis hesten oppfører seg, om han går fint og er børsta og godt stelt, fortalde dei tre jentene til Fjordabladet like i forkant. – Ei eventyrleg utvikling To favorittar Det peika seg ut to favorittar. Det var hingstane Hangvar Kry og Vesle Ry Gut, begge eigd av Unni Sørtønne. Med litt hjelp frå Kristian Bakken, tidlegare leiar i Norsk fjordhestlag, kom dei fram til at nummer 3, Hangvar Kry, gjekk av med sigeren i den uformelle publikumskonkurransen. Hangvar Kry er fødd i Nederland og har vore i avl både der og i Norge. Bakken har forøvrig eige farfaren til denne hingsten. – Viktig med godt lynne I tillegg til eit godt eksteriør og gode rørsler legg Bakken stor vekt på eit godt lynne når han skal vurdere ein hingst. – Det hjelper ikkje med eit glansbilete om dei ikkje er brukbare, seier Bakken som sjølv har vore oppdrettar i mange år. Heime på Moen gard i Lunner er det fødd om lag 70 fjordhestføl, alle med Lunner i namnet. Bakken stiller ingen hingstar på utstillinga i år, men fortel at fire av dei stilte hingstane har Lunnerblod i seg. Neste år stiller han imidlertid sterkare, då kjem han med treåringen Thur. Han er importert frå Sverige, for å få inn litt nytt blod. Det er 70.000 fjordhestar ute i den store, vide verda, og mykje genmateriale å spele på.