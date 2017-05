– Eg er veldig glad for at regjeringa går inn for denne endringa. Dei såg nok, i likskap med Venstre, at det blir for dumt at staten skal hindre kommunar i å gå foran på dette området. No vil ikkje lenger stivbeint byråkrati stå i vegen for at elevar i Eid skal få lære programmering. Det er etterspurt av mange, og koding blir ein utruleg viktig dugleik i den framtidige arbeidsmarknaden. Allereie er det stor vekst i IT-arbeidsplassane i Sogn og Fjordane, og her blir det gode jobbmoglegheiter framover. Eg håpar Eid kommune kjem i gong med dette prosjektet så snart dei klarer, seier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn(V), som også er medlem i arbeids- og sosialkomiteen.