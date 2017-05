Nye avdelingsdirektørar i Region vest

Margot Åsebø tek over som avdelingsdirektør på Ressursavdelinga, etter nokre månadar som konstituert i stillinga. Grethe Vikane vert Olav Finne sin etterfølgjar som avdelingsleiar i Vegavdeling Hordaland.

Åsebø tiltrer i stillinga umiddelbart, medan Grethe Vikane byrjar som avdelingsdirektør i Vegavdeling Hordaland og startar 1. august.

– Aasebø og Vikane har begge lang fartstid, og god fagleg kjennskap om vår organisasjon. Deira erfaring vil bidra til å vidareutvikle avdelingane i ei tid der det blir stilt stadig nye krav til våre tenester, seier regionvegsjef Helge Eidsnes.

Margot Åsebø er frå Davik i Nordfjord, og har vore leiar for Vegseksjon Fjordane sidan 2010. No går ho over til å leie den største avdelinga i Region vest, med heile 290 tilsette plassert i dei tre fylka våre.

– Det er spanande med nye utfordringar, og eg har fått tid til å prøve det ut ein stund, sidan eg har vore konstituert leiar på avdelinga sidan 15. mars. Ressursavdelinga sit på ein enorm kompetanse, og eg har blitt godt motteken som ny leiar på avdelinga, seier Margot.

Grethe Vikane er utdanna sivilingeniør og byrja si yrkeskarriere i Statens vegvesen tilbake i 1992. No overtek ho stafettpinnen etter Olav Finne.

– Hordaland er jo eit spanande fylke. Dei kommande åra skal det skje mykje innan vegsektoren. Vi er godt i gang med ny E39 frå Rådal til Os, byvekstavtalen er snart på plass, Sotrasambandet er ikkje så langt unna og bygginga av ny E16 mellom Bergen og Voss byrjar om ikkje alt for mange år. Her er mykje å setje seg inn i, men eg kjenner at eg gler meg til å kome i gang, seier den påtroppande avdelingsdirektøren som startar etter ferien.