Titusener av tenåringer på tur

- Målet med arrangementet er å vise ungdommene hvilke turmuligheter som finnes i nærområdet, og gi lærere inspirasjon til å flytte undervisningen ut i naturen. Læring og aktivitet er en fantastisk kombinasjon, sier styreleder i DNT, Berit Kjøll.

Lærte om bærekraft

Nytt av året var et ekstra fokus på FNs bærekraftmål. På Romsås i Oslo deltok statsminister Erna Solberg sammen med 1600 Oslo-elever. Solberg var klar på hvilket av bærekraftsmålene som er viktig å lære de unge.

–Bærekraftsmål tre om god helse er viktig, det dreier seg om å være i aktivitet. Jeg pleier å si at vi alle er blitt utviklingsland gjennom bærekraftsmålene. I Norge må vi bli bedre på helse og mental helse, og det gjelder særlig for barn og unge, sier statsminister Erna Solberg.

Nøkkelen til bedre helse

– Tur er et viktig virkemiddel for bedre helse. På tur får du tid til å reflektere og tenke annerledes, sier hun.

FNs bærekraftmål handler også om vern av jordas klima og naturressurser, noe som er viktig for DNT.

– Det er også viktig for oss å ta vare på friluftslivets naturgrunnlag. Vi må ta vare på naturen dersom generasjonene som kommer etter oss skal få samme mulighet til friluftslivsopplevelser som oss, sier Berit Kjøll.

Engasjerte ungdom

OPPTUR ble arrangert for første gang i 2006 med 600 deltakere. I dag fikk over 34 000 åttendeklassinger på 117 steder over hele landet en helt annerledes skoledag.

-Det er veldig gøy å være her istedenfor i klasserommet. Her kan vi heller gå tur og svare på spørsmål på quizen. Når man er ferdig er det masse aktiviteter her, sier åttendeklassing Sandra Eide.

Erna Solberg var imponert over ungdommenes engasjement og OPPTUR-arrangementet.

– Jeg synes OPPTUR er viktig. Jeg tror det er bra når det nærmer seg slutten av skoleåret og de begynner å bli litt skoleleie, at elevene får en dag hvor de får frisk luft og gjøre andre ting. Og når man putter inn litt smart kunnskap på veien, så er det bra sier Solberg.

– Det beste med å være på tur er opplevelsen av å bruke kroppen og føle at du får tid til å tenke og reflektere. Jeg synes ofte det er fint å gå og bare tenke på ting. Du finne gode løsninger på tur, sier Solberg.

Kjappe fakta om OPPTUR:

• OPPTUR er en nasjonal turdag for norske åttendeklassinger, arrangert av Den Norske Turistforenings medlemsforeninger.

• OPPTUR arrangeres for 12. gang i 2017.

• Over 34.000 ungdommer deltar på OPPTUR i år, det er over halvparten av landets åttendeklassinger

• Det er 117 OPPTUR-arrangementer over hele landet i år

• Turene er om lag 10 km lange og går til en topp eller lignende i nærområdet

• De lokale medlemsforeningene til Den Norske Turistforening tar ansvar for å merke en fin løype til en topp eller et utsiktspunkt, og stiller med vakter underveis for å sikre at alle kommer trygt frem

• Fokus på arrangementet er sosialt samvær, naturopplevelser og fysisk aktivitet.