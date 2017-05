Samling om idrett og friluftsliv

Bakgrunnen for samlinga er at Eid kommune er i gang med ein ny utviklingsplan for kommunen, der mål, strategiar og tiltak for idrett og friluftsliv skal inn. I samband med dette blir det invitert til ei opa samling i Eidahallen torsdag.

Vil ha innspel

I invitasjonen heiter det: «Vi ønskjer å leggje tilrette for ei utvikling som gjev innbyggjarane, små og store, dei beste tilhøva for ei aktiv fritid og ein aktiv kvardag i Eid. For å sikre ein god plan og gode løysingar treng vi verdifulle innspel frå deg på kva du meiner er bra og kva du vil ha annleis. Torsdag 4. mai inviterer vi derfor deg og resten av Eid til ei felles samling i Eidahallen der #aktiveeid er tema!»

Ope for alle

Dei som kjem til samlinga er representantar frå Sogn og Fjordane fylkeskommune, Forum for natur og friluftsliv, Norges idrettsforbund og Eid kommune. Det startar med halvannan times uformelt program frå klokka 16.00 der det blir matservering, aktivitetar for barn og unge og høve til å seie si meining om utviklinga av idretten og friluftslivet i Eid.

Deretter blir det formelt program med innlegg frå dei ulike aktørane. Dette er ope for alle. Etter innlegga blir det drøfting i plenum og oppsummering av vegen vidare.