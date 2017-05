Aksjon «Kast ikkje brukbar mat»

Kristen Hundeide er utnemnd av prosten i Nordfjord som såkalla «Grøne prostikontaktar». Oppgåva går ut på å styrke kyrkja sitt arbeid når det gjeld vern om skaparverket.

– Vi legg vekt på å bygge alliansar der gode krefter lokalt går saman om vern både av matressursar og miljø. I tillegg ønsker vi å inspirere og hjelpe sokneråd og kyrkjeleg tilsette til å gjennomføre tiltak som «Grøn kyrkjelyd», seier Kristen Hundeide og Jon Ytrehorn.

Hundeide og Ytrehorn vil gje honnør til matvarekjeder og lokalbutikkar for initiativ fleire har teke for å redusere omfanget av matvarer som elles ville blitt kasta pga. av dato.

– Det er gledeleg at stadig fleire butikkar og kjeder inviterer kundar til å medverke til at omfanget av mat som blir kasta blir merkbart mindre. Trenden er i ferd med å snu, seier dei.

Mat som går ut på dato – dyrefôr i staden for avfall!

Hundeide har hatt fleire samlingar med både Mattilsynet, kjedeleiarar, butikkpersonale og medlemar av Bondelag og Bygdekvinnelag i Nordfjord for å drøfte tiltak som kan redusere matsvinn i butikkane. Eitt av tiltaka som har vekt interesse er å opne for at bønder /dyrehaldarar kan inngå avtale med sin lokale matbutikk om gratis å kunne hente mat som er i ferd med å gå ut på dato eller ikkje lenger er salsvare – og nytte dette til dyrefôr. I første omgang gjeld det brød og bakevarer, grønsaker og frukt. Mattilsynet stadfestar at det ikkje lenger er noko til hinder i regelverket når det gjeld desse varegruppene. Men det er viktig at det vert inngått avtale direkte mellom butikk og bonde. Dette for å gjere ordninga forpliktande og føreseieleg, og slik sikre at henting kan skje til faste tider og i ordna former.

– 20. februar i år sende vi orientering om dette ut til alle bondelag, bygdekvinnelag, m.m. i Nordfjord og bad om at dei orienterte alle medlemane sine om dette; og oppmoda dei det var aktuelt for om å ta kontakt med sin lokale matvarebutikk, skriv dei i ei pressemelding.