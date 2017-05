Solrike dagar i vente

For det skal bli solrike dagar i tida framover, i følgje vermeldingstenesta Yr.no sitt varsel tysdag ettermiddag. Onsdag er det meldt full sol og 14 grader, torsdag er det meldt delvis skya med same temperatur, men frå og med fredag skal sommaren kome for fullt. Då er det nemleg meldt 21 grader frå ein skyfri himmel. Sol frå skyfri himmel er også varselet for laurdag og søndag, med 20 grader laurdag og 15 grader søndag.