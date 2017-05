Eid sogelag vil engasjere fleire

No inviterer Eid sogelag til ope møte på Haugen skule onsdag 10. mai. Temaet for møtet i Haugen krins er difor slektsgransking.

Her vil Per Olav Bøyum frå Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane gi ei innføring i temaet. Per P. Oos, medlem i bygdeboknemnda, presenterer ei slektstavle frå ein gard i Eid kommune.

- Føremålet med møtet er å engasjere fleire til å starte med registrering av si eiga slekt. Skjema vil bli delt ut, opplyser Eid sogelag.