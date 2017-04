Festkveld for russen

På Nordfjordeid kryr det av feststemte ungdommar i fin driv i retning Plassen og Malakoff, der diskjockey Sjur lokkar med tunge diskorytmar og anna fengande musikk, og Ap-politikarar serverer sveler til svoltne russemagar.

Aldersgrensa for å kome inn på arrangementet er frå 18 til 30 år. I tillegg til russ og andre ungdommar er det mange vaksne vakter i parkområdet og nattevandrar rundt i om i sentrum.

– Det er kjekt å vere vakt. Kjekt å bli kjend med ungdommane. Det er heilt naturleg å seie ja til å vere med på å passe på dei, seier Wenche Solvåg, ei av dei mange foreldra som stiller opp for å sjå til at det blir ein fin festkveld for ungdommane.

Det er 24 nattevandrarar ute i gatene på Nordfjordeid i kveld. Dei går fire og fire saman, i to puljar med første vakt frå ni til midnatt og andre vakt frå midnatt til klokka tre.