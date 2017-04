Europameister i brass

Dette vart klart like før midnatt laurdag. På si facebook-side skriv Eikanger og Bjørsvik Musikklag dette til eit jubelbilete etter EM-sigeren: «EUROPEAN CHAMPIONS 2017! 28 years has gone since last time - it feels great!»

Kjølsdalen Musikklag, der Sole Sundal spelte før han byrja i Eikanger og Bjørsvik Musikklag, er også ute med gratulasjonar på si facebook-side.

Eikanger-Bjørsvik Musikklag er Norges mestvinnande brassband med 17 NM-titlar, og korpset har heilt sidan starten i 1949 vore eit av Europas leiande brassband, i følgje Avisa Nordhordland.

Eikanger-Bjørsvik Musikklag har deltatt i EM for brassband 20 gonger og har heile ni topp-tre-plasseringer. Korpset har vunne EM to gonger i 1988 og 1989. Med årets siger i boks er hattricket endeleg eit faktum.