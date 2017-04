– Steinane skal brukast til muring

Fjordabladet har fått tips om store steinblokker som ligg i Sørøyrane på sørsida av Godsterminalen, som vedkomande meiner kan vere farleg til dømes for barn, som måtte finne på å leike seg i fjæra der.

Fjordabladet har stilt spørsmål til Eid kommune om det ulovleg har blitt starta med utfylling, og om arbeidet eventuelt har blitt stoppa. Eid kommune henviste då til Lefdal Invest og dei som jobbar med dette prosjektet for dei. Prosjektleiar Jostein Mykland frå Nordfjord Serviceterminal opplyser at dei avventar høyringsuttaler og sakshandsaming før dei set i gang med arbeid på Sørøyrane. Han seier at steinane som ligg der er eit lite lager som skal brukast til muring når løyva er i orden og ein set i gang arbeidet med opparbeiding.

Mykland er prosjektleiar som samlar trådane for å førebu montering av seawalk og tilrettelegging av området rundt.