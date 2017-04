Lagsrenn i Grøndalen

Lagsrennet måtte flyttast til Grøndalen på grunn av snømangel på Tua. Det vart frakta belte-firhjuling i ein stor traktorhengar frå Hjelle, for å få lagt til rette for best moglege løypeforhold. Denne vart også nytta til å frakte dei rekordstore vandrepokalane til Grøndalssetra.

– Det var svært god stemning blant deltakarane og tilskodarane som heia både små og store fram i løypene, fortel Hilde Isane Hjelle.

– Somme av deltakarane kom heilt fråTrondheim for å ta del i rennet. Geir Furnes og sonen, Sivert Furnes, var imponert over rennleiinga og gjennomføringa av arrangementet. Geir Furnes stakk av med sigeren i seniorklassa, fortel Hjelle.

Skihopp og orgeltramp

Vinnarane av dei gjeve pokalane var Oselie Henden (J 2002) og Mathias Navelsaker (G 1999). Rennet vart avslutta med risikosport i form av skihopp og orgeltramp på smale langrennsski.

– Skigruppa håpar med meir stabile snø- og treningsforhold neste sesong, slik at endå fleire kan bli med på denne flotte aktiviteten, seier Hilde Isane Hjelle.

Lagsmeisterskap Eid IL Skigruppa, Grøndalen 2017

800 meter

G 2012: Ari Borgund, Lavrans Bjelland Nøstdal, Kasper Midthjell

G 2011: Sivert Furnes og Severin Nes Hjelle

J 2011: Katrine Lefdal

1 kilometer

G 2010: Samuel Henden, Trym Hovden Pile

J 2010: Agnes Midthjell

J 2009: Konstanse Henden

J 2008: Selma Anderson, Agnes Bjelland Nøstdal, Malene Nes Hjelle

(Frå og med 11 år (2006 og eldre), blir det kåra lagsmeistrar i kvart årstrinn )

G 2006

1: Esekiel Henden

2: Ragnar Nes Hjelle

G 2005

1: Tørres Bjelland Nøstdal

2: Lukas Anderson

J 2005

1: Ada Borgund

3 kilometer

G 2004

1: Ingebrigt Nes Hjelle

2: Emilian Henden

G 2003

1: Magnus Skeide Bakke

5 kilometer

J 2002

1: Oselie Henden (lagsmeister)

G 1999

1: Mathias Navelsaker (Lagsmeister)

2: Oskar Fjelldal

Menn senior

1: Geir Furnes (Lagsmeister)

2: Kenneth Vedvik