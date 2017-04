Sivertsen ønskjer innspel om skulekrinsgrenser

I Opplæringslova står det at grunnskuleelevane har rett til å gå på den skulen som ligg nærast eller ved den skulen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skule dei ulike områda i kommunen soknar til.

Administrasjonen si vurdering er at eksisterande skulekrinsgrenser stort sett er tenlege for brukarane, og kommunalsjef Harald Sivertsen opplyser at han truleg berre vil tilrå ei justering på Langeland /Alsaker. Det blir kalla inn til eit drøftingsmøte med bebuarane på Alsaker for å avklare kor det er ønskjeleg at krinsgrensene skal gå.

Som hovudregel skal ein gå på skule i den skulekrinsen som ein bur i. Ved flytting skal ein gå på skule i den skulekrinsen som ein flyttar til. Ved flytting frå ein skulekrins til ein annan kan ein om ønskjeleg få gå ut skuleåret ved den skulen som ein flyttar frå. Ved særskilde grunnar kan ein søkje om å få gå på ein annan skule enn nærskulen. Avgjersla skal då gå til politisk handsaming. Frist for innsending av innspel til Eid kommune er sett til 9. april. Innspel kan til dømes handle om korleis ein meiner at eksisterande krinsgrenser fungerer.