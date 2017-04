Påskemoro i Vårtun

Det er eit grunngjeve spørsmål ein må stille etter at nok ein god time med god lokal Påskemoro på Hauane er over. Sjølv om det ikkje alltid er like enkelt å henge med i svingane på den heilt ultralokale biten av programmet, så var dette skikkeleg, som vanleg, veldig kjekt.

Noko av dset kjekkaste med påskemoroa i Vårtun på Haugen, eller påskervy som det reelt er, er at ein i tillegg til å herse litt med ordførar, andre politikarar, lokalavis, er at all den gode uhøgtidlege sjølvironien.

Årets påskemoro hadde i seg det meste, men vi kjem ikkje unna at høgdepunkta var gamle norske innslag i Melodi Grand Prix. Her bydde aktørane på scena verkeleg på seg sjølv.