Vann 10.000 kroner

– Dette var både gledeleg og overraskande. Eg har pakka og levert kartongar sidan denne ordninga starta for 20 år sidan., sa den glade vinnaren til Fjordabladet etter at Kristen Reikvam Ravnestad frå Nomil hadde overlevrt blomar, diplom og pengar.

Store pengepremiar

Kvart kvartal vert det trekt ut 30 premiar på 10 000 kroner og ein premie på 100 000 kroner til dei leverer inn mjølke- og andre drikkekartongar. Nytt av året er at du ikkje treng å samle kartongar i ein kubbe for å delta. For å vere med i trekninga om 10 000 kroner treng du berre ein flatpressa kartong med navn og telefonnummer. Om du ynskjer å vere med i trekninga av toppremien på 100 000 kroner, må du framleis lage ein kubbe med 6 kartongar inn i ein sjuande kartong.

Og hugs, om du ikkje vinn pengar, vinn uansett miljøet på kartonggjenvinninga di.

Viktig for miljøet

– Som sagt så har eg vore med sidan starten i 1997. Det er ikkje pengepremien som er drivkraft for meg, men miljøvinsten. Eg har inntrykk av at mange trur at det er slutt på ordniga med returkartong. I allfall er det mange som eg jobbar saman med som lurer på om ordninga framleis finst. Her har Nordfjord miljøverk og andre renovasjonsselskap ein jobb å gjere på informasjonssida, seier Liv Nesbakk.

Prøvde å få med mannen

– Eg har prøvd å få Svein, mannen min til å vere med, men det har liksom ikkje heilt gått heim hos han, så det har blitt til at det er eg som vaskar, turkar og brettar kartongar og legg dei i papirdunken, seier Liv som truleg har bretta og sendt inn rundt 4500 kartongar dei 20 åra som ordninga har vart.

Gjenruk

Kristen Reikvam Ravnestad, som nyleg har starta i jobben i Nomil, meiner det er viktig at alle som kan brettar og sender inn kartongar.

– Det er som Liv seier viktig at vi gjer dette av miljøomsyn. Vinsten er også et dei kartongane som blir sendt inn går til gjenbruk. I tillegg kan altså dei som deltek få med seg ein god slum pengar i denne nasjonale miljødugnaden. Totalt blir det delt ut 1,6 millionar kroner i premiar kvart år, seier han.