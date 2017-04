Påsketreff med mykje attåt

I fjor hadde i overkant av 40 verksemder, lag og organisasjonar og kommunar stand under Påsketreffet. I følgje Karoline Myhre Føleide vil det bli omlag det same talet på stand i år. Også når det gjeld påmelde gjestar er talet omlag det same som det var i fjor.

– Fram til i dag, onsdag 5. april, er det 41 verksemder som har tinga stand, og rundt 120 som har meldt seg på, seier ho og legg til at det så langt berre er Eid og Selje som har tinga stand av kommunane i Nordfjord.

Vikingskip

– I og med at det har skjedd, og skjer, store utbyggingar i Eid legg vi år opp til at dei som har interesse for det, kan få ta noko av det vi held på med nærare i augesyn. På ettermiddagen, før sjølv treffet, inviterer vi alle dei som har meldt seg på påsketreffet til rubbhallen der Sagastad no byggjer verdas største vikingskip. Det er klokka 17.00. Men før vi opnar dørene til rubbhallen, kan dei som har lyst bli med på ei vandring gjennom Sagaløypa på Nordfjordeid. Begge deler, både vandringa og viktingskipbygginga, meiner vi vil vere kjekt for dei som kjem heim til påske, og ungdomar frå nabokommunane, seier Solveig Midtbø, dagleg leiar i Sagastad AS.

Konsert i Gymmen

– Etter at påsketreffet er unnagjort blir det konsert med gruppa Pil&Bue i Gymmen, der artistane som skal spele på Malakoffslepp Rockfestival vert slept, seier Karoline Myhre Føleide til Fjordabladet.