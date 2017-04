Stor aktivitet med mange kontrollar

Politiet og Statens vegvesen er aktive ute på vegane med kontrollar og skriv ut førelegg til dei som ikkje skikkar seg som dei bør i trafikken.

I går vart det skrive ut fire forenkla førelegg i 80-sone på Rv 15 på Faleide i Stryn. Høgaste fart var 114 km/t i 80 km/t sone.

UP gjennomførte fartskontroll på R60 i Innvik i Stryn. Det medførte to forenkla førelegg, der høgaste fart var 59 km/t i 50-sone.

På Sandane gjennomførte UP trafikkontroll og skreiv ut fem forenkla førelegg for å halde mobiltelefon i handa, og ein bilførar vart meld for same forholdet.

På Byrkjelo vart eitt køyretøy avskilta på grunn av store tekniske manglar under Statens vegvesen sin kontroll i går. Eigaren av køyretøyet hadde kappa fjærene framme på køyretøyet for å senke bilen, og fjærene var på veg ut av festepunkta. I tillegg var det sota vindu og feil på styring. Føraren kan truleg vente seg ein reaksjon frå politiet.

Statens vegvesen skreiv ut fire gebyr for manglande bruk av bilbelte, ein bilførar fekk gebyr for manglande vognkort, to fekk gebyr for ikkje å ha med førarkort og tre bilførarar måtte fjerne solfilm på siderutene framme før dei fekk køyre vidare.

Torsdag vart det skrive ut sju forenkla førelegg på Totland i Vågsøy under UP sin fartskontroll der, høgaste fart var 106 km/t i 80 km/t sone.