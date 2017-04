Ingen ting nytt frå Fjord1

Frå Fjord1, som hadde bedt om møte med Eid-ordførar Alfred Bjørlo (V) og Gloppen-ordførar Leidulf Gloppesta (Sp), møtte Tor Kristoffersen, regionleiar i Fjord1, og Christine Hammersvik, operativ leiar i Fjord1. Første del av møtet var lukka for pressa etter ønskje frå Fjord1. Begge ordførarane meinte det var unødvendig å stenge pressa ute, men på det punktet var Fjord1 ikkje til å rokke. Kva som vart sagt og kom fram i denne delen av møtet kan vi såleis ikkje seie noko om.

Misnøye

Det har over ei tid vore stor misnøye frå med regulariteten på ferjesambandet Lote – Anda. Fredag inviterte Fjord1 ordførarane i Gloppen og Eid til samtalar for å klargjere korleis Fjord1 ser på situasjonen. Konklusjonen etter møtet mellom er at det meste blir som det har vore, fram til ferjesambandet får to nye ferjer og 20-minuttsavgangar 1. januar 2018.

Etter kontrakten

–Fjord1 si oppgåve er å levere i forhold til den kontrakten vi har med Statens vegvesen, og det gjer vi. I følgje kontrakten skal sambandet trafikkerast av ei 95-bilars ferje. Det er MF Årdal. Det er også viktig for oss å få sagt at MF Årdal gjekk utan stopp frå 1. januar 2016 til ut i august. Samstundes må vi også vedgå at vi hadde store problem med regulariteten i november månad i 2016, sa Tor Kristoffersen som understreka at det ikkje er sjølve fjordkryssinga som er den store utfordringa, men at ferjekaia på Anda kan vere krevjande både når det gjeld straumforhold og vind, og at det til tider kan vere problem med å halde ferja på plass ved ferjekaia på Anda og at det gjer inn- og avlasting utfordrande.

Heilt grei ferje

–MF Årdal er ei god ferje. Utfordringane er, som det blir sagt, ferjekaia på Anda, sa ferjekaptein Kjetil Sætre som la til at mannskapet, som gjer ein formidabel innsats for å halde rutetidene, har fått mange og ufortente sure kommentarar på grunn av at ferja ikkje har gått.

–Vêrforhold og straum kan vi ikkje gjere noko med, difor er det urettvist å la det gå ut over dei som jobbar på ferja, sa Sætre.

MF Lote

På spørsmål frå Fjordabladet om hensikta med møtet var å roe ned situasjonen, svarte Tor Kristoffersen at det var det ikkje.

–Hensikta med møtet er at Fjord1 ønskjer å orientere om kva som er situasjonen, sa han og gjentok at Fjord1 leverer ut frå kontrakten dei har med Statens vegvesen.

–Kvifor set ein ikkje inn ferjemateriell som er taklar både vind- og straumforholda på Anda ferjekai, og ville det ikkje det mest fornuftig vere å få tilbake MF Lote, som vi veit taklar både fjorden og ferjekaia?

–MF Lote er låst i kontrakt på sambandet Vestnes – Molde. Dersom denne ferja skal flyttast tilbake til sambandet Lote – Anda, er det ei sak som Fjord1 må ta med Statens vegvesen, sa Kristoffersen og la til at Fjord1 er villige til å gå i dialog med vegvesenet om det er eit ønskje.

Ikkje haldbart

Begge ordførarane var klare på at den situasjonen som ein har hatt på sambandet ikkje er haldbar.

–Sambandet er eit viktig samband for alle dei som pendlar til Gloppen eller til Eid i jobbsamanheng. Sambandet er også særs viktig i beredskapssamanheng, ikkje minst når det gjeld sjukehuset på Nordfjordeid og Sentralsjukehuset i Førde. Vi er samde om at problemet med regulariteten har blitt større, og at vi må finne ei løysing. Slik eg ser det er løysinga å få tilbake MF Lote inntil vi får på plass dei nye ferjene ved årsskiftet, sa Alfred Bjørlo.

–Det vi snakkar om er ikkje ei permanent ordning. Vi snakkar om korleis vi skal løyse situasjonen frå april til desember, sa Leidulf Gloppesta som la til at sambandet hadde fått ei ekstraløyving på tre ferjer på sambandet Vestnes-Molde og at dersom det var pengar det stod på så måtte også sambandet Anda-Lote få ei ekstraløyving for å løye problema.

To ferjer

Eid-ordførar Alfred Bjørlo meinte at ein burde vurdere å sette inn to ferjer på sambandet i samanheng med Malakoff Rockfestival og for å sikre god regularitet i høve sommartrafikken.

Til det svarte regionleiaren at dersom ein skulle sette inn to ferjer på Anda-Lote, så var det ei sak ein måtte ta opp med Statens vegvesen.

–Vi vil på ingen måte bagatellisere problema. Overfor trafikantane er vi audmjuke, men den mediemerksemda dette sambandet har fått er større enn det den fortener, sa Tor Kristoffersen som var oppteken av balansert informasjon.

–Sjølv om det er 27.000 avgangar som går greitt, så er det ikkje greitt når ferja ikkje går. Sambandet er eit riksvegsamband og viktig i beredskapssamanheng. Det minste ein må forlange er at det er vilje til å løyse problema, sa Leidulf Gloppesta.