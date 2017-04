Blir verande på Haugen

–Nordfjord Miljøverk IKS har gjennomført ein anbodsrunde, der det var tre tilbydarar. Det interkommunale renovasjonsselskapet har no skrive kontrakt med selskapet MIRE Invest AS, som Geir Ove Røed står bak. Kontrakten har ei varigheit på 11 år. For innbyggarane i Eid betyr det at gjenbruksstasjonen på Haugen blir driven vidare, men med ein del oppgraderingar, seier Svein-Ottar Sandal, administrerande direktør i Nordfjord Miljøverk IKS (Nomil).

Oppgradering

–Kva slags oppgraderingar er det snakk om?

–Det er kome ei rekkje til korleis stasjonar av denne typen skal vere utrusta. For gjenbruksstasjonen på Haugen betyr det at det skal byggast takoverbygg over alle containerane, og ein del av dei andre mottakspunkta. I tillegg skal det byggast ein ny hall. Bemanninga skal aukast. Med den mengde avfall som gjenbruksstasjonen på haugen tek imot, skal det alltid vere to på jobb i opningstida, seier Svein-Ottar Sandal og legg til at Eid gjenbruksstasjon i 2016 leverte 911 tonn avfall.

– Største stasjonen er Stryn med 918 tonn, deretter Vedvik i Vågsøy med 902 tonn. Gloppen ligg om lag på same nivå som Vågsøy.

Opningstider

– Kva med opningstidene, blir dei endra?

– Opningstidene blir som i dag. Gjenbruksstasjonen vil vere open på tysdagar frå klokka 16 til 19, og torsdagar frå klokka 09 til 15, seier Svein Ottar Sandal og melder samstundes om at i løpet av første halvår 2017 så vil alle NoMil-abonnentar få utlevert ein 4. dunk.

– Denne dunken vil få raudt lokk og her skal abonnentane sortere glas og metallemballasje. Vi innfører no ei henteordning for dette avfallet. I dag er dette ei sokalla bringeordning der ein må levere dette til våre miljøstasjonar/returpunkt kring om i kommunen. Vi vil hente dette avfallet hos den einskilde abonnent og det er det mange som ser fram til. Vi legg opp til henting kvar 10. veke og med eigen tømmeplan. Erfaringane er at vi får inn meir avfall og betre sortert, seier Sandal.