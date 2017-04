Best i fylket

Dette er klart etter at kåringane av fylkesvinnarar i batterijakten 2017 er offentleggjort. 4. trinn ved Kjølsdalen Montessoriskule vert utropt som fylkesvinnar i Sogn og Fjordane, og vil grunna dette motta ei gåve frå Miljøagentane i form av eit mini-veksthus og materiell til å utforske insekt nærare med.

Ugagn mot naturen

– Men, det er ikkje konkurransen som er det viktigaste. Aksjonen gjer barna, og ikkje minst dei vaksne, meir bevisste på kva både batteri, men også anna skrot, gjer av ugagn mot naturen vår, uttalar rektor ved Kjølsdalen Montessoriskule, Thomas Hals, i ei pressemelding.

– Det er fleire barn i Kjølsdalen som har meldt seg inn i organisasjonen Miljøagentane under aksjonstida. Og dei planlegg no å starte opp eit lokallag av Miljøagentane i Kjølsdalen. Dette er kanskje den største gevinsten generert av aksjonen, held rektoren fram.

Sjetteplass i landet

På nasjonal basis gjer elevane i Kjølsdalen det skarpt i konkurransen om flest innsamla kilo per elev. Her plasserer dei seg på sjetteplass i landet, med 69,16 kilo per elev. Totalt har 4. klassingane i Kjølsdalen samla inn 345,8 kilo.