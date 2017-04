Svein Henjesand i Statens vegvesen opplyser at det vart skrive ut fire gebyr for dekk under 5 mm og eitt gebyr for manglande vognkort.

Ein bilførar vart meld for brot på køyre- og kviletidsreglane. Han hadde 11 daglege køyreperiodar før godkjent døgnkvil var gjennomført.

To bilførarar fekk skriftleg åtvaring for brot på køyre- og kviletida.

Ein bilførar måtte sikre lasta betre før vidare køyring.