Tilrår Eid og Selje

Dette kjem fram i tilrådinga om endringar i kommunestruktruren i Norge frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som vart offentleggjort i dag.

Tilrådinga er ein proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) og vart i dag godkjent i statsråd av Regjeringa Solberg.

Heile proposisjonen kan du lese her.

Sogn og Fjordane

Desse samanslåingane er tilrådd når det gjeld kommunar i Sogn og Fjordane.

– Førde, Naustdal, Gaular og Jølster

– Selje og Eid

– Sogndal, Balestrand og Leikanger

– Volda og Hornindal

Dette betyr at Vågsøy/Flora ikkje er tatt med i denne proposisjonen. Årsaka er at proposisjonen gjekk i trykken før kommunestyra i Vågsøy og Flora gjorde likelydande vedtak om samanslåing.

Selje og Eid

Dette heiter det i stortingsproposisjonen om Selje og Eid:

«Selje og Eid utredet ulike alternativer for sammenslåing i reformen. Selje inngikk intensjonsavtale med Vågsøy, samt Vanylven i Møre og Romsdal, mens Eid inngikk intensjonsavtale med Gloppen. Høsten 2016 sonderte kommunene videre om mulighetene for å enes om en sammenslåing. Eid og Selje inngikk intensjonsavtale om sammenslåing i januar 2017. Kommunestyret i Eid vedtok 26. januar 2017 sammenslåing med Selje.

Kommunestyret i Selje vedtok 26. januar 2017 sammenslåing med Eid. Fylkesmannen mener en ny kommune bestående av Eid og Selje langt på vei oppfyller målene i reformen. Fylkesmannen viser til at Seljes utfordringer tilsier at kommunen bør bli del av en større kommune. En sammenslåing av Selje og Eid vil gi en ny kommune som kan bidra til å sikre bedre og likeverdige tjenester til innbyggerne. Det blir enklere for den nye kommunen å skaffe tilstrekkelig kapasitet og relevant kompetanse, ha en mer bærekraftig økonomi, og å styrke lokaldemokratiet. Gjennom intensjonsavtalen ligger det til rette for å utvikle et funksjonelt område for helhetlig samfunnsutvikling, både lokalt og regionalt.

Selje og Eid har ikke felles grenser.Fylkesmannen mener at dette ikke er til hinder for sammenslåingen. En eventuell grensejustering som flytter området Bryggja fra Vågsøy til en sammenslått kommune bestående av Selje og Eid vil gi en sammenhengende ny kommune. Fylkesmannen mener mange forhold likevel tilsier at en ny kommune bestående av Eid, Selje og Vågsøy best vil oppfylle målene i reformen, men tilrår Eid og Selje siden kommunene selv ønsker dette.»