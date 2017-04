Stad skipstunnel ligg inne

Stadhavet er det mest vêrutsette og farlegaste havstykka vi har langs norskekysten. Kombinasjonen av havstraumar og undersjøisk topografi skaper spesielt komplekse bylgjeforhold som er vanskelege å forutsjå. Svært høye bølgjer kjem frå ulike kantar samstundes og kan skape kritiske situasjonar for fartøy som skal passere Stad.

1700 meter lang

Stad skipstunnel blir 1700 meter lang, 50 meter frå botn til tunneltak og 36 meter mellom tunnelveggane. Tunnelen vert dimensjonert for dei største hurtigruteskipa. Byggetida er rekn til tre fire år. Prosjektet er forventa å redusere ventetid, og det blir lagt til rette for at hurtigbåtforbindelse blir etablert mellom Bergen og Ålesund. Prosjektet vil gje større føreseielege forhold og framkome for godstransport forbi Stad. Det er lagt opp til at prosjektet kan starte opp i løpet av første del av planperioden.

Nye prosjekt

Følgjande kystprosjekt i Sogn og Fjordane ligg inne i Nasjonal transportplan 2018-2029:

Stad skipstunnel: 2,699 milliardar. Her er det sett av 1,504 milliardar kroner i første periode, 2018-2023 og 1,195 milliardar kroner i siste del av NTP-perioden.

Gjennomsegling Bremanger: 50 millionar kroner i siste del av NTP-perioden.

Florø hamn: 80 millionar kroner i siste del av NTP-perioden.

Kalvåg fiskerihavn: 98 millionar kroner i siste del av NTP-perioden.