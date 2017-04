Rekkverk øydelagt av sprelsk vassleidning

Det var den sterke vinden tidlegare denne veka som gjorde at vassleidninga sleit seg og skada gjerdet som følgjer rampa ut i fjorden.

– Det er synd og vi beklagar at det skjedde. Vassleidninga burde ha vore betra forankra, og det er entreprenøren som er ansvarleg. Vi krev at det blir reparert, seier Magne Hjelle i Fjordvarme AS. Han reknar med at gjerdet vert ordna raskt, og at det ikkje får varige skadar. Vassleidninga er inntaksleidning for fjordvarme, som skal senkast og leggast inn i vekslarhuset ved Sagaparken.

Driftssjef Tore Nyhammer-Taklo i Eid kommune stadfestar at det vert ei erstatningssak.

– Vi må berre få reparert det, og har allereie tatt ned rekkverket som er øydelagt. Det må lagast nytt av lokal entreprenør, men det lar seg ordne, seier Nyhammer-Taklo, som ikkje veit kostnaden det vil kome på.