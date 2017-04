Har 9,2 millionar til utsiktsrydding i kulturlandskapet

Det er ein rekord-stor pott, og Fylkesmannen ynskjer seg mange og gode søknadar. Søknadane vil bli handsama fortløpande. Det er ingen søknadsfrist.

Langs ferdselsårer

Tilskotet gjeld utsiktsrydding langs ferdselsårar som vegar, stiar og vegnære utsiktspunkt som gjev auka utsikt til landbruket sitt kulturlandskap. Strekningane som skal ryddast må vera tilgjengeleg for og kunna nyttast av ålmenta. Dersom arealet som vert rydda er egna som beite, er det krav om at arealet vert beita i minimum dei tre første åra etter rydding. Ved rydding av beite langsmed ferdselsårar vil den delen av beitet som gjev auka utsikt frå vegen gjennom rydding kunna søkast om tilskot for gjennom denne ordninga. Tiltaket skal syna fram landbruket sitt kulturlandskap, og det skal vera positivt og for reiselivet. Det er vidare positivt om rydningsvirket eller deler av ryddingsvirket kan nyttast til bioengeri.

Skal gje betre utsikt

Utsiktsrydding er fjerning av tre, renningar og busker langsmed ferdselsårar som veg og sti for å gje brukarane betre utsikt til det kringliggande landskapet. Utsiktsrydding er sjeldan snauhogst, men skal utførast i form av stammekvisting og avstandsregulering. Dette reduserer solinnstrålinga til botnvegetasjonen, og saman med stubbebehandling reduserer det gjenvekst av ny vegetasjon, samstundes som det gjev auka utsikt. Denne metoden blei utprøvd med gode resultat i eit prosjekt som Fylkesmannen dreiv tidlegare; Opne landskap, og ordninga Tilskot til utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap vart innført i Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal frå

Tilknyting til landbruket

Den som søkjer om tilskot må ha organisasjonsnummer og vere grunneigar eller ha skriftleg løyve frå grunneigar. Arealet skal vere i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap der ålmenta har tilgjenge og skal gje auka utsikt til slåtteareal, innmarksbeite, frukhagar og liknande.