Arnestad innstilt som ny administrerande direktør

Inge Bent Arnestad er i dag direktør ved Musea i Sogn og Fjordane og har sidan 2010 vore administrasjonssjef/direktør ved denne stiftinga som femnar om alle musea i fylket.

Arnestad er utdanna økonom frå Bedriftsøkonomisk institutt og er 52 år gamal. Han har tidlegare hatt leiande stillingar innan det private næringslivet som økonomi, administrasjonssjef og personalsjef. Og også ei tid drive eige selskap og hatt mange styreverv.

20 søkjarar

Styreleiar Kristen Hundeide i NoMil har leia prosessen fram til denne innstillinga.

- Vi hadde heile 20 søkjarar til stillinga, noko vi er svært fornøgde med. Det var høgt kvalifiserte søkjarar med universitets og høgskuleutdanning og mange med god realkompetanse. Fleire hadde utdanning som sivilingeniørar, siviløkonomar, økonomar og ingeniørar. Det har såleis ikkje vore enkelt å konkludere med ein person, seier Hundeide. Men gjennom fleire intervjurunder og innhenting av referansar har styret i NoMil konkludert med at Inge Bent Arnestad er den beste. Han har solid leiarerfaring, god økonomikompetanse og erfaring frå offentleg og privat arbeid der han har oppnådd gode resultat. Hundeide understrekar at den endelege tilsettinga skal skje i representantskapet i NoMil den 21. april, men at dette er eit samla styre si innstilling.