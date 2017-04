– No ligg alt til rette for catskiing på Harpefossen

– Regjeringa legg i dag fram eit lovforslag om ei forsøksordning med catskiing, der seks utvalde kommunar får høve til å prøve ut catskiing i merka trasear i tilknyting til eksisterande alpinanlegg. Eg er glad for at Regjeringa med dette kjem mellom anna Eid kommune og Harpefossen Skisenter i møte. Det seier Stortingsrepresentant for Høgre i Sogn og Fjordane, Bjørn Lødemel.

– Dette er eit lenge etterlengta gjennombrot for at Harpefossen Skisenter kan få starte opp med catskiing, seier ordførar i Eid, Alfred Bjørlo (V).

– Eid kommune har foreslått nettopp den modellen som Regjeringa no legg fram som lovforslag, for å ivareta både skisport, reiseliv og natur ved å opne for catskiing i regulerte former.

– Eg vil særleg trekke fram arbeidet stortingsrepresentant Bjørn Lødemel har lagt ned i saka. Det har vore ein seig prosess som har strekt seg over fleire år, men har heldigvis ført fram til slutt, seier Alfred Bjørlo.

– No ligg alt til rette for at catski på Harpefossen kan bli eit nytt opplevingsbasert reiselivstilbod som set Nordfjord og Vestlandet på verdskartet som vinterdestinasjon, seier ordførar Alfred Bjørlo.

Catski går ut på å bli køyrt opp på fjellet med trakkemaskin, for så å køyre uspora pudder ned att. Namnet kjem av at trakkemaskin vert kalla snowcat på engelsk. I lovforslaget til Regjeringa blir det ikkje opna opp for catskiing i norsk natur generelt, men det blit opna for at seks forsøkskommunar kan få prøve ut ordninga i avgrensa trasear knytt til eksisterande alpinanlegg. Harpefossen Skisenter tok i 2013 kontakt med Eid kommune for å få på plass nødvendige løyve for å kunne starte med catskiing, og Eid kommune har sidan det arbeidd opp mot nasjonale styresmakter for å finne ei løysing i saka.